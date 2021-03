Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 2 minutes

Ce mardi 9 mars, Johan Guillou, actuel président de la ligue de basket, a annoncé sa candidature à la présidence du Cros (Comité régional olympique et sportif Réunion). Les présidents des ligues de basket, de football et de volley-ball soutiennent la liste de Johan Guillou qui se présentera aux élections du Cros qui se tiendront le 17 avril 2021. D'autres ligues ont également rejoint ce mouvement en demandant notamment une mutualisation des moyens administratifs et un accompagnement renforcé des différentes ligues sportives réunionnaises. (Photo dr)

Ce mardi 9 mars, Johan Guillou, actuel président de la ligue de basket, a annoncé sa candidature à la présidence du Cros (Comité régional olympique et sportif Réunion). Les présidents des ligues de basket, de football et de volley-ball soutiennent la liste de Johan Guillou qui se présentera aux élections du Cros qui se tiendront le 17 avril 2021. D'autres ligues ont également rejoint ce mouvement en demandant notamment une mutualisation des moyens administratifs et un accompagnement renforcé des différentes ligues sportives réunionnaises. (Photo dr)