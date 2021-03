Publié il y a 30 minutes / Actualisé il y a 25 minutes

Spécialiste des livraisons de paniers alimentaires, l'entreprise réunionnaise Panier Péi lance cette semaine sa plateforme en ligne. Les entreprises comme les particuliers peuvent commander leurs paniers à thèmes avec un choix élargi de fruits et légumes bio et une nouvelle gamme de produits (volailles bio, miel, canards...). Les livraisons peuvent se faire dans les villes de Bras Panon à Saint-Joseph en passant par Saint-Denis, Saint-Paul et Saint-Pierre. (Photo : Panier Péi)

