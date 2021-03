Publié il y a 11 minutes / Actualisé il y a 11 minutes

Le maire du Port Olivier Hoarau a démissionné du PLR (parti Pour La Réunion), suivi de trois de ses élus : Annick Le Toullec, première adjointe, Armand Mouniata, deuxième adjoint et Jasmine Béton. L'édile portois indique ne plus être "en adéquation avec les stratégies développées par le PLR" expliquent des proches de la mairie. Cette démission collective intervient au lendemain de l'annonce officielle de la candidature de Huguette Bello, mais aussi après plusieurs semaines de tensions et d'incompréhension entre les deux élus. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

