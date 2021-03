Les fortes pluies de ces derniers jours et le passage de la tempête Iman ont provoqué une forte augmentation de la turbidité de l'eau. "Cette situation est propice à la présence de requins dangereux, notamment bouledogue au plus près des côtes" rappelle la préfecture (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

"De la matière en suspension charriée par ces pluies a été observée encore aujourd’hui en mer. Un requin d’une espèce potentiellement dangereuse a été signalé ce matin au niveau du spot de surf du " Cimetière " à Saint-Leu par 4 surfeurs à l’eau" soulignent les autorités



Jacques Billant, préfet de la Réunion et Centre Sécurité Requin recommandent" la plus grande vigilance à tous les usagers de la mer et plus particulièrement aux pratiquants des activités nautiques particulièrement exposées au risque requin (surfeurs, bodyboardeurs…)"