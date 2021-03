BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce mercredi 10 mars 2021 :



- Covid-19 : inquiétant pic de décès à La Réunion

- Covid-19 : Maurice confiné pour 15 jours

- Régionales : au moins deux listes à gauche, Didier Robert frémissant

- Mars Bleu : un mois de mobilisation contre le cancer colorectal

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Matin sous le soleil, après-midi sous les nuages

Covid-19 : inquiétant pic de décès à La Réunion

La Réunion semble plus que jamais basculer dans le rouge. Alors que la réunion entre les maires et le préfet laissait présager un statu quo rassurant, le bilan sanitaire l'est beaucoup. Tous les indicateurs sont en hausse et parmi eux celui des décès : 12 patients ont perdu la vie des suites du Covid-19 en une semaine seulement. Un total qui n'avait jamais été atteint jusqu'ici à La Réunion. Le taux d'incidence bondit à plus de 114 pour 100.000 habitants quand celui des jeunes frôle les 180. Les clusters se multiplient et les lits en réanimation se remplissent. Une situation qui pourrait conduire La Réunion tout droit vers un reconfinement si la dégradation sanitaire se poursuit.

Régionales : au moins deux listes à gauche, Didier Robert frémissant

Jour après jour, la division à gauche se confirme avec au moins deux listes, et non des moindres, qui seront présentes au 1er tour des élections régionales (le scrutin est prévu pour les 13 et 20 juin 2021). Les signaux concernant les candidatures d'Ericka Bareigts et de Huguette Bello sont en effet très clairs, chacune faisant le plein de soutien avant toute annonce officielle. Reste à voir la stratégie qui sera adoptée par Patrick Lebreton, Olivier Hoarau, les écologistes ou encore Vanessa Miranville, seule candidate à être officiellement déclarée. A droite, on voit évidemment cette division d'un bon oeil, même si on ne se précipite pas. Les yeux sont rivés vers le 6 avril prochain, date du procès en correctionnelle de Didier Robert, dans l'affaire dite des musées régionaux, alors que le président de Région semble plus que jamais candidat à sa propre succession

Covid-19 : Maurice confiné pour 15 jours

La décision a été prise par le gouvernement mauricien après une série de contamination au Covid-19. Ce mardi, cinq nouveaux cas autochtones de coronavirus ont été recensés portant à à quinze le nombre total des contaminations enregistrés en quelques jours. Avant cette nouvelle propagation aucun cas de Covid n'avait été signalé depuis quatre mois

Mars Bleu : un mois de mobilisation contre le cancer colorectal

Tout au long du mois de mars, le centre régional de coordination des dépistages des cancers de La Réunion (CRCDC) et l'institut national du cancer se mobilisent contre le cancer colorectal. Intitulé Mars Bleu, ce mois sera alors consacré "à la sensibilisation au dépistage et à la prévention du cancer colorectal", indique le CRCDC. Au programme : une série de chroniques audio pour informer les Réunionnais sur les bénéfices de ce dépistage En plus de cette diffusion radiophonique, les équipes du centre de dépistage seront mobilisées le mardi 16 et le jeudi 18 mars à la clinique Saint-Vincent de Saint-Denis, ainsi que le jeudi 25 mars à la clinique Les Orchidées au Port. Nous publions ci-dessous le communiqué du CRCDC

La pa Météo France i di, sé zot i di - Matin sous le soleil, après-midi sous les nuages

Ce mercredi 10 mars 2021, Matante Rosina se réveille de bonne humeur avec ce beau soleil. Mais en buvant son café à 6 heures, elle voit au fond de sa tasse, qu'il va falloir qu'elle ramasse vite son linge avant l'après-midi parce qu'il va pleuvoir dans les Hauts de l'Ouest. Elle prévoit toujours sa petite bouteille d'eau avec elle à cause de la chaleur (32°C dans l'Ouest). Heureusement, il y a un peu de vent entre Saint-Pierre et Saint-Leu et entre Sainte-Rose et Saint-Denis. Dans le Sud, la mer est agitée.