La tempête Iman a apporté dans son sillon de fortes pluies tout au long du week-end du 6 et 7 mars 2021. Des rafales pouvant aller jusqu'à 120 km/h ont aussi été relevées. Résultat, une centaine d'hectares de champs de canne ont été endommagés, principalement dans l'est. Une situation qui laisse craindre l'invasion de rats dans les champs, ces derniers pouvant s'attaquer plus facilement aux plans de cannes couchés par les vents. Parallèlement, après une période de forte sécheresse, la Chambre d'agriculture l'arrivée d'une pluie qui était attendue depuis longtemps (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

"C'est une tempête extrêmement modérée qui est survenue, elle a finalement été plus bénéfique qu'autre chose pour nos plantations, malgré les dégâts relevés" indique Frédéric Vienne, président de la Chambre d'agriculture. Seuls certains champs de cannes et les bananiers ont en effet soufferts des fortes pluies et du vent apportés par Iman. "Les récoltes de cannes ne sont pas perdues par exemple, bien qu'il faille absolument dératiser pour ne pas perdre les productions" continue-t-il. Certains bananiers, naturellement gorgés d'eau, sont par contre tombés sous le poids de la pluie et du vent

La FDSEA est elle, par contre, plus alarmiste sur les conséquences du passage d'Iman. "Une centaine d'hectares au moins ont été couchés par les pluies et le vent. On s'attend à de grosses pertes de la production, et nous demandons d'ores et déjà à Tereos de montrer plus de souplesse face aux récoltes que nous ferons en fin d'année" alerte Emmanuel Darid, deuxième vice-président de la FDSEA. "Il faut dès à présent lancer une campagne de dératisation, les rats pouvant facilement élire domicile dans les champs de canne lorsqu'ils sont couchés" précise-t-il par ailleurs.

Une situation sur laquelle Dominique Clain, président de l'UPNA (Unis pour nos agriculteurs), alerte depuis lundi matin. "Les mairies nous aident déjà à hauteur de 50% pour l'achat de dératiseurs, mais nous souhaitons aujourd'hui que le Département intervienne aussi" explique Dominique Clain. Du côté de la Chambre d'agriculture, le président indique que les démarches sont en cours pour venir en aide aux agriculteurs impactés.

- Petits légumes endommagés et campagne sucrière redoutée -

Frédéric Vienne souligne par ailleurs que certains champs de petits légumes, comme les salades et les brèdes, ont été endommagés. "Les légumes sont gorgés d'eau et chauffés par le soleil, on peut s'attendre à une raréfaction de ces produits sur les marchés dans les deux à trois semaines à venir, mais cette diminution sera très courte" assure-t-il. Une diminution qui pourrait d'ailleurs avoir un impact, à court terme, sur le prix des produits.

Par ailleurs, si le président de la Chambre d'agriculture se réjouit du retour de la pluie, Dominique Clain considère que les difficultés rencontrées par la filière canne dans l'est ne sont pas particulièrement liées à la sécheresse. "Ces pluies sont une bonne nouvelle, mais aujourd'hui, nos difficultés sont surtout liées au manque de main d'œuvre, et au manque d'attractivité du métier. Il faut prendre des actions dès aujourd'hui pour sauver la filière" interpelle-t-il.

Une position en partie partagée par Emmanuel Darid, qui admet que de nombreuses difficultés sont venues s'ajouter au fil des ans pour la filière canne, notamment la production de variétés plus fragiles et moins concentrées en sucre. "C'est un tout : le manque d'attractivité et de main d'oeuvre, une baisse des revenus, et une sécheresse qui fragilise nos plantes" estime-t-il, précisant que les cannes impactées sont pour la plupart issue de la fillière fibre. "Des variétés développées par Tereos" rappelle-t-il

Les planteurs ignorent aujourd'hui l'impact réel qu'aura la tempête sur la campagne sucrière. "Nous ne pourrons évaluer l'impact qu'en fin d'année, au moment des récoltes. En attendant, nous attendons de l'aide du Département" conclut le président de l'UPNA.



