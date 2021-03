Depuis le 29 octobre 2020, la totalité de la France avait été placée en urgence attentat suite à l'attaque au couteau de Nice. Depuis le 5 mars 2021, le risque attentat a été abaissé au niveau "sécurité renforcée". "Le retour au niveau " Sécurité renforcée - risque attentat " atteste d'un niveau de menace durablement élevé sur l'ensemble du territoire, mais moindre qu'à la fin d'année 2020" explique la préfecture. Nous publions le communiqué complet ci-dessous

Dans le contexte de la crise sanitaire, il convient d’être particulièrement attentif à la sécurité :

- des espaces de commerces et des lieux ouverts au public ;

- des lieux de culte, des sites touristiques et des transports publics de personnes ;

- des bâtiments publics (services publics, locaux associatifs ou politiques, écoles et universités). Une attention particulière doit être portée sur les établissements de santé, médico-sociaux et sociaux et sur les sites de production, de stockage et de distribution des produits de santé, notamment les centres de vaccination.

- Les forces de l'ordre et les services de l’État sont pleinement mobilisés pour la sécurité des Réunionnais.

En cas de comportement suspect, contactez le 17.

Une formation en ligne pour développer la culture de la sécurité

Pour développer la culture de la sécurité auprès des particuliers et des professionnels, le Gouvernement met à disposition une plateforme de formation libre et gratuite sur www.vigipirate.gouv.fr

Cette formation à la vigilance, la prévention et la protection face à la menace terroriste est accessible à tous. La plateforme en ligne propose trois modules de 30 à 40 minutes chacun. Les deux premiers modules sont dédiés au grand public. Le troisième est dédié aux professionnels et notamment aux responsables d’établissements recevant du public, aux organisateurs de rassemblements et aux élus locaux. Chaque module contient une vidéo, une présentation écrite, un questionnaire et des ressources en consultation libre.

Les 3 modules sont les suivants:

- Comprendre la menace terroriste et le dispositif Vigipirate.

- Tous impliqués face à la menace terroriste !

- Sensibilisation des professionnels et des élus locaux.



Zoom sur le dispositif Vigipirate

Le plan Vigipirate est un dispositif global de vigilance, de prévention et de protection qui concerne tous les secteurs d’activité. Il implique tous les ministères et l’ensemble de la population.

Les 3 niveaux adaptés à la menace sont les suivants:

- Vigilance : posture permanente de sécurité et mise en œuvre de 100 mesures toujours actives.

- Sécurité renforcée – risque d’attentat : adapte la réponse de l’État à une menace terroriste élevée, voire très élevée. Plusieurs mesures particulières additionnelles peuvent alors être activées en complément des mesures permanentes de sécurité et selon les secteurs concernés par la menace (aéroports, gares, lieux de cultes...).

- Urgence attentat : peut-être mis en place à la suite d’un attentat ou si un groupe terroriste identifié et non localisé entre en action. Ce niveau est déployé pour une durée limitée.