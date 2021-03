Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 12 heures

Ce mercredi 10 mars 2021, Matante Rosina se réveille de bonne humeur avec ce beau soleil. Mais en buvant son café à 6 heures, elle voit au fond de sa tasse, qu'il va falloir qu'elle ramasse vite son linge avant l'après-midi parce qu'il va pleuvoir dans les Hauts de l'Ouest. Elle prévoit toujours sa petite bouteille d'eau avec elle à cause de la chaleur (32°C dans l'Ouest). Heureusement, il y a un peu de vent entre Saint-Pierre et Saint-Leu et entre Sainte-Rose et Saint-Denis. Dans le Sud, la mer est agitée.

