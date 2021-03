Publié il y a 51 minutes / Actualisé il y a 6 heures

Jour après jour, la division à gauche se confirme avec au moins deux listes, et non des moindres, qui seront présentes au 1er tour des élections régionales des 13 et 20 juin 2021. Les signaux concernant les candidatures d'Ericka Bareigts et de Huguette Bello sont en effet très clairs, chacune faisant le plein de soutien avant toute annonce officielle, cela, sur fond de divorce entre la maire de Saint-Paul et Olivier Hoarau. Reste à voir la stratégie qui sera adoptée par Patrick Lebreton, les écologistes ou encore Vanessa Miranville, seule candidate à être officiellement déclarée. A droite, on voit évidemment cette division d'un bon oeil, même si on ne se précipite pas. Les yeux sont rivés vers le 6 avril prochain, date du procès en correctionnelle de Didier Robert, dans l'affaire dite des musées régionaux, alors que le président de Région semble plus que jamais candidat à sa propre succession. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Jour après jour, la division à gauche se confirme avec au moins deux listes, et non des moindres, qui seront présentes au 1er tour des élections régionales des 13 et 20 juin 2021. Les signaux concernant les candidatures d'Ericka Bareigts et de Huguette Bello sont en effet très clairs, chacune faisant le plein de soutien avant toute annonce officielle, cela, sur fond de divorce entre la maire de Saint-Paul et Olivier Hoarau. Reste à voir la stratégie qui sera adoptée par Patrick Lebreton, les écologistes ou encore Vanessa Miranville, seule candidate à être officiellement déclarée. A droite, on voit évidemment cette division d'un bon oeil, même si on ne se précipite pas. Les yeux sont rivés vers le 6 avril prochain, date du procès en correctionnelle de Didier Robert, dans l'affaire dite des musées régionaux, alors que le président de Région semble plus que jamais candidat à sa propre succession. (Photo rb/www.ipreunion.com)