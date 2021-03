BONJOUR - Voici les titres à la une de cette matinée du jeudi 11 mars 2021 :



- Un an de Covid : ce que la pandémie nous a appris

- 11 mars 2020, le jour où le Covid est entré à La Réunion

- Covid-19 : un an de cafouillages et d'erreurs de communication

- Dans les Outre-mer comme dans l'océan Indien : chacun sa situation, chacun sa lutte

- Saint-Joseph : deux femmes tuées à Bézaves, une enquête pour meurtre ouverte

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Le vent se lève

Un an de Covid : ce que la pandémie nous a appris

Cela fait un an jour pour jour que le Covid-19 est à La Réunion. Le 11 mars 2020, le tout premier cas importé était déclaré sur notre département. Un an plus tard, près de 14.000 cas cumulés sont enregistrés et le virus a fait du chemin, entre confinement et couvre-feu, variants, vaccination... et surtout polémiques en tout genre. Si la pandémie nous a bien appris une chose, c'est à quel point une crise sanitaire peut nous diviser.

11 mars 2020, le jour où le Covid est entré à La Réunion

Il y a un an jour pour jour, le 11 mars 2020, le premier cas de Covid-19 était découvert à La Réunion. Notre île s'enfonçait dans la psychose et, comme partout dans le monde, nos vies étaient bouleversées, devant vivre au rythme de ce virus tant redouté, dont les conséquences économiques, sociales et sanitaires désastreuses sont plus que jamais d'actualité. Un scénario inimaginable jusqu'alors. Retour sur un an de pandémie à La Réunion

Covid-19 : un an de cafouillages et d'erreurs de communication

Le Covid-19 fête tristement son premier anniversaire à La Réunion, le 11 mars 2020 marquant la confirmation du tout premier cas sur notre territoire. Depuis, de nombreux cafouillages ont été relevées de la part du gouvernement comme des autorités réunionnaises. Et ce, avant même que le mot pandémie ne soit apposée sur la multiplication des cas de Covid-19 à travers le monde.

Dans les Outre-mer comme dans l'océan Indien : chacun sa situation, chacun sa lutte

Presque aucun territoire dans le monde n'est actuellement épargné par la Covid-19. Cette épidémie a cela de particulier que chaque territoire a sa propre situation, sa propre stratégie et sa propre vision afin de sortir de cette crise. Comment ça se passe autour de nous et dans les autres DOM ? Tour d'horizon.

Saint-Joseph : deux femmes tuées à Bézaves, une enquête pour meurtre ouverte

Nouveau drame ce mercredi matin 10 mars 2021 : les cadavres de deux femmes ont été retrouvés dans les hauts de Saint-Joseph, rue Léonce Jeannette dans le quartier de Bézaves. Les circonstances du drame, qui se serait produit vers 630 ne sont pas encore connues. Le parquet de Saint-Pierre a annoncé l'ouverture d'une enquête pour meurtre. Trois proches des victimes étaient sur place lors du drame, ils sont tous les trois en garde à vue actuellement

La pa Météo France i di, sé zot i di - Le vent se lève

Jeudi venteux en prévision : Matante Rosina s'accroche bien fort à son chapeau. Des pointes à 60 km/h sont prévues sur le littoral du sud-est. Les nuages seront présents dans les hauteurs et la pluie devrait rester discrète. Côté températures, il fera jusqu'à 33 degrés sur les plages, 27 degrés à Cilaos eet 20 degrés au Maïdo.