Polémique à "Pékin Express" : le racisme ordinaire en prime-time

En 2021, on pourrait croire que les scènes de racisme ordinaire ne devraient plus faire partie du paysage médiatique. Et pourtant, à heure de grande écoute, on peut toujours voir des participants d'émission essayer de différencier des enfants noirs des uns des autres. Car c'est bien connu, toutes les personnes noires se ressemblent.

Tempête Iman : une centaine d'hectares de cannes impactés

La Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FDSEA), après plusieurs jours d'analyse, s'apprête à faire un état des lieux des dégâts constatés suite au passage de la tempête Iman. Celle-ci est passée au plus près des côtes réunionnaises le week-end des 6 et 7 mars avec des rafales ayant dépassé les 120 km/h. Auprès d'Imaz Press, la FDSEA dévoile déjà quelques estimations : une centaine d'hectares de champs de canne ont été endommagés, principalement dans l'est. Une situation qui laisse craindre l'invasion de rats dans les champs, ces derniers pouvant s'attaquer plus facilement aux plans de cannes couchés par les vents. Parallèlement, après une période de forte sécheresse, la Chambre d'agriculture salue l'arrivée d'une pluie qui était attendue depuis longtemps.

Covid-19 : des "tensions majeures" dans l'océan Indien selon Olivier Véran

Ce jeudi 11 mars 2021, le ministre de la Santé Olivier Véran fait le point sur la situation épidémique en France. Alors que le vaccin Johnson and Johnson va être autorisé en France, le ministre devrait aussi donner le nombre de nouveaux cas et la situation dans les hôpitaux, et ce que alors que le pays est ou bien en couvre-feu ou bien dans le cas de certains départements confinés partiellement voire totalement comme Mayotte. A La Réunion, la hausse actuelle des cas inquiète

Lancement de "l'Iconoi.app", une iconothèque mobile de l'océan Indien

Le Conseil départemental de La Réunion a lancé jeudi l'application Iconoi.app, un dispositif de médiation numérique qui permettra une mise en réseau des patrimoines iconographiques de l'Océan Indien. Porté par l'Iconothèque historique de l'océan Indien, ce projet est soutenu par la Commission de l'océan Indien (COI) et cofinancé par l'Union et par l'État. L'Iconoi.app a été proposée et développée par l'agence réunionnaise DOMOON. En se localisant sur l'application, il est possible d'avoir rapidement accès à une multitude de photos de la région où l'on se trouve.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Beau temps et températures fraîches au lever du jour dans les hauts

Ce matin, vendredi 12 mars 2021, Matante Rosina qui est actuellement dans les hauts, a sorti son palto. Il fait un peu frais. Le soleil est bien présent sur pratiquement toute l'île en matinée. Dans la journée, les nuages font leur apparition à l'intérieur de l'île qui déclencheront une petite farine de pluie. Le vent se calme aujourd'hui et la mer est peu agitée.