Pour la troisième année consécutive, Orange est le réseau mobile n°1 sur la voix, les sms et l'Internet mobile à la Réunion. L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, a rendu public le 11 mars, les résultats de son enquête annuelle sur la qualité des services mobiles des opérateurs télécoms dans les DROM. Nous publions ici le communiqué d'Orange. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Orange est classé n°1 ou n°1 ex-aequo en voix, sms et Internet mobile sur 19 des 22 critères mesurés à la Réunion :

• n°1 ou n°1 ex aequo sur 8 des 11 critères voix/sms

• n°1 ou n°1 ex aequo sur 11 des 11 critères pour l’Internet mobile

Orange propose les meilleurs débits :

- en téléchargement de fichiers, avec un débit moyen descendant de 63 Mb/s

- en envoi de fichiers, avec un débit moyen montant de 20,7 Mb/s

Comme en 2018 et 2019, ces résultats montrent qu’Orange continue d’offrir à ses clients le

meilleur réseau mobile et la meilleure qualité de service à la Réunion :

- n°1 sur les débits en téléchargement et envoi de fichiers

- n°1 sur le streaming vidéo YouTube HD en qualité parfaite

- n°1 sur les appels de qualité parfaite

- n°1 sur le taux de débits descendants supérieur à 3 Mb/s avec 96,5% de fichiers téléchargés à plus de 3 Mb/s