Publié il y a 19 minutes / Actualisé il y a 19 minutes

Un an après la première fermeture des cafés, établissements de restauration, hôtels et discothèques (CHRD), l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (Umih) partage une affiche représentant les conséquences de la crise sanitaire pour le secteur CHRD. Nous publions ci-dessous le communiqué et l'affiche réalisée par l'Umih. (Photo : Umih)

