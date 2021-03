Interrogée sur le plateau de BFMTV ce jeudi 11 mars 2021, Marine Le Pen a créé la polémique. Répondant aux accusations de racisme et de xénophobie qui sont faites, contre elle, elle a rétorqué qu'elle avait fait de bons scores dans les Outre-mer lors de la dernière élection présidentielle. Faisant donc un parallèle entre les Ultramarins et les "étrangers". La Délégation aux Outre-mer à l'Assemblée nationale, entre autres, "condamne fermement ces propos indignes d'un élu de la République. (Photo AFP)

"Je n’ai pas de sentiment négatif à l’égard des étrangers, je n’ai aucune haine, je n’ai aucune peur d’ailleurs des étrangers (...) Quand vous voyez que je suis arrivée en tête, y compris aux Européennes, en outre-mer, vous vous rendez compte que ces accusations de xénophobie n’ont aucun sens." Ces propos de Marine Le Pen sur le plateau de BFMTV ce jeudi soir passent mal. La dirigeante du Rassemblement national est accusée d'avoir fait un parallèle hâtif entre les Français des DOM et les "étrangers.

Ce vendredi 12 mars, les réactions sont vives. Olivier Serva, président de la Délégation aux Outre-mer de l’Assemblée nationale, "condamne fermement ces propos indignes d’un élu de la République". Pour lui, "ces réponses sous-entendent que les ultramarins ne seraient pas des ressortissants français. Ce faisant, Marine Le Pen laisse apparaître la considération véritable qu’elle porte à nos territoires et à ceux qui les peuplent".



Olivier Serva ajoute que "la diversité et la richesse culturelle des Outre-mer ne sauraient servir de prétextes aux idéologies mortifères défendues par le Rassemblement National et sa Présidente. De même, les propos de Madame Marine Le Pen font la démonstration de ce que celle-ci n’a pas compris ce que sont les Outre-mer dans la République. Pire, sa méconnaissance lourde du pays prive sa démonstration de tout effet. De sorte que les questions relatives au racisme et à la xénophobie qui lui ont été adressées, restent entières du fait même de ses réponses."



Pour le président de la délégation, "le racisme et la xénophobie sont des questions trop graves pour être traitées avec une telle légèreté d’autant plus par une personne qui postule à la mandature suprême pour la République".



Déjà ce vendredi, l'avocat Normane Omarjee a publié une tribune dans laquelle il affirme que les Ultramarins refusent "à être instrumentalisés comme caution morale par Madame le Pen. Qu'elle tente de démontrer que ses propositions ne sont pas inspirées par la xénophobie et le racisme, plutôt que de jouer cachette derrière les Réunionnais."

www.ipreunion.com / [email protected]