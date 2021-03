Une convention a été signée ce jeudi 11 mars 2021 entre Pôle emploi Réunion et la cellule Défense mobilité pour accompagner les demandes d'emploi et les transitions professionnelles des ressortissants du ministère des Armées. Cette convention cadre couvre la période 2021-2022. Nous publions ci-dessous le communiqué conjoint de Pôle emploi et du ministère des Armées.

Angélique Doodall, directrice régionale de Pôle emploi Réunion et l’adjudant Sébastien, chef d’antenne de Défense Mobilité à La Réunion ont signé le renouvellement d’une convention cadre qui a été déclinée et également renouvelée au niveau régionale, entre Pôle emploi Réunion et le pôle Défense Mobilité de Paris, auquel l’antenne Défense Mobilité de La Réunion est rattachée.

Cette nouvelle convention de partenariat traduit la volonté de Pôle emploi et du ministère des Armées de prolonger, rénover et élargir leur collaboration afin d’orienter et accompagner les transitions professionnelles des ressortissants du ministère des Armées devenus demandeur d’emploi et des conjoints de militaires, de civils, de militaires de la gendarmerie nationale en recherche d’emploi.

Cette convention précise les conditions de mise en œuvre des actions favorisant le retour à l’emploi de ces publics en s’appuyant sur la complémentarité d’expertise et de savoir-faire de Pôle emploi et de l’Agence de Reconversion " Défense mobilité ".

Elle vise à renforcer le maillage territorial, à mutualiser les ressources et définit les conditions de coopération entre les parties.