Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

La ville de Saint-André a signé ce vendredi 12 mars son plan de relance React-UE de 64 millions d'euros qui seront investis entre 2021 et 2023. 24 millions d'euros seront consacrés aux équipements publics, 17.5 millions d'euros seront consacrés aux aménagements routiers et 2.6 millions aux tableaux numériques dans les écoles. La salle culturelle Guy Alphonsine recevra une enveloppe de 2.7 millions d'euros dédiée aux espaces d'exposition et de production artistique. (Photo rb/www.ipreunion.com)

