Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 5 heures

En 2021, on pourrait croire que les scènes de racisme ordinaire ne devraient plus faire partie du paysage médiatique. Et pourtant, à heure de grande écoute, on peut toujours voir des participants d'émission essayer de différencier des enfants noirs des uns des autres. Car c'est bien connu, toutes les personnes noires se ressemblent... (Capture d'écran M6)

