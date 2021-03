Sous l'égide du ministère de la Transition écologique, l'Autorité environnementale a approuvé l'exploitation du lit de la rivière des remparts à Saint-Joseph. Cette opération sera réalisée dans le cadre du plan de gestion du profil en long cours d'eau. Elle vise à diminuer le risque d'inondation à Saint-Joseph. Nous publions ci-dessous la synthèse du plan d'exploitation publié par le ministère de la transition écologique. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Le projet présenté pour le compte de l’État par la Société de concassage et de préfabrication à l’île de La Réunion (SCPR)a pour objet d’exploiter le lit de la Rivière des Remparts, située à Saint-Joseph, dans le cadre du plan de gestion de son profil en long, démarche locale visant à encadrer des interventions dans le lit de la rivière, sur un linéaire de 3km entre le point kilométrique (PK) 4,9et le PK7,9 sur une largeur moyenne de 150 mètres. L’objectif étayé par des annexes précis, est de réaliser un curage pour retirer des matériaux afin de réduire le risque d’inondation dans la ville de Saint-Joseph, considérée comme territoire à risque important d’inondation (TRI) dans le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) de La Réunion en vigueur.

Les travaux seront conduits en trois phases et permettront d’extraire en une dizaine d’années plus de2,2millions de m3. Les matériaux seront traités sur le site des Goyaves où la SCPR dispose d’une station déjà autorisée. Des extractions ayant déjà lieu depuis longtemps, l’Aere commande de compléter le dossier par une présentation de leur bilan environnemental. Le projet est localisé dans l’aire d’adhésion du Parc national de La Réunion et à proximité immédiate de son cœur et du Bien inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco.

Des mesures d’évitement devraient permettre de maintenir certaines stations des espèces protégées ou habitats naturels remarquables. Pour l’Ae, les principaux enjeux environnementaux du projet sont :-les risques, particulièrement d’inondation et de mouvements de terrain, et les déplacements en grande masse de matériaux,-la qualité des paysages, dans un secteur en lisière de ceux qui sont protégés au titre du Parc national et du Bien du patrimoine mondial de l’Unesco,-la qualité des eaux,-la fonctionnalité des habitats naturels et la préservation de la flore et de la faune sauvages présents sur le site ou à proximité, en particulier les espèces protégées et menacées,-les nuisances liées aux transports de matériaux par camion.

L’Ae émet des recommandations visant à:-compléter l’étude d’impact par une analyse des impacts des extractions déjà réalisées et de leurs bilans environnementaux,-prendre en compte l’évolution du risque de mouvements de terrain consécutive à la réalisation de berges lors du curage,-mieux tenir compte de la sensibilité du Tarier de La Réunion (Tec-tec), proscrire tout éclairage, y compris sur la station de concassage, compléter l’étude de la flore protégée ou patrimoniale et les mesures associées, et compenser les défrichements,-étoffer substantiellement les mesures d’évitement et de réduction du bruit,-mieux évaluer l’impact paysager du projet et garantir la qualité de la remise en état, -compléter l’étude des transports solides en tenant mieux compte de la variation de la rugosité, contrôler les volumes et le rythme des prélèvements, et en apprécier les impacts de très long terme,-compléter l’étude des effets cumulés avec d’autres projets et préciser l’évolution du nombre de personnes exposées aux crues selon les scénarios. L’ensemble des observations et recommandations de l’Ae sont présentées dans l’avis détaillé.

Découvrez l'avis détaillé ici.

