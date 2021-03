Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 8 mars au vendredi 12 mars 2021 sur Imaz Press :



* Lundi 8 mars - La lutte pour les droits des femmes, un combat qui ne s'arrête pas au 8 mars

* Mardi 9 mars - Évacuations sanitaires vers la Métropole : un coût estimé entre 300.000 et 400.000 euros

* Mercredi 10 mars - Covid-19 : inquiétant pic de décès à La Réunion

* Jeudi 11 mars - Un an de Covid : ce que la pandémie nous a appris

* Vendredi 12 mars - Polémique à "Pékin Express" : le racisme ordinaire en prime-time

Une nouvelle journée internationale des droits des femmes commence ce 8 mars 2021. Comme chaque année, les grandes entreprises à travers le monde vont se draper d'une communication centrée sur l'importance des combats féministes, sans jamais vraiment faire quoi que ce soit pour y participer. Les plus désinformées le feront même à coups de slogans incorrects, célébrant une "Journée de la femme" qui n'existe pas, arborant fièrement des logos roses ou en coeur. Mais en attendant, les avancées en matière de droits des femmes patinent toujours, chaque pas en avant devant être précédé d'une lutte sans fin.

L'évacuation de quatre patients Covid de La Réunion vers la Métropole le 4 mars 2021 a été une opération exceptionnelle à plus d'un titre : un trajet de plus de 11 heures pour des personnes intubées, un dispositif médical conséquent... et un coût astronomique. Selon nos informations, l'opération aurait représenté entre 300.000 et 400.000 euros, mais impossible d'en savoir le montant précis. Sur ce dernier point, les autorités restent silencieuses. Et si sauver des vies n'a pas de prix, le secret autour du coût de cette opération risque d'entretenir les soupçons et les déchaînements racistes déjà bien en place sur les réseaux sociaux.

La Réunion semble plus que jamais basculer dans le rouge. Alors que la réunion entre les maires et le préfet laissait présager un statu quo rassurant, le bilan sanitaire l'est beaucoup. Tous les indicateurs sont en hausse et parmi eux celui des décès : 12 patients ont perdu la vie des suites du Covid-19 en une semaine seulement. Un total qui n'avait jamais été atteint jusqu'ici à La Réunion. Le taux d'incidence bondit à plus de 114 pour 100.000 habitants quand celui des jeunes frôle les 180. Les clusters se multiplient et les lits en réanimation se remplissent. Une situation qui pourrait conduire La Réunion tout droit vers un reconfinement si la dégradation sanitaire se poursuit.

Cela fait un an jour pour jour que le Covid-19 est à La Réunion. Le 11 mars 2020, le tout premier cas importé était déclaré sur notre département. Un an plus tard, près de 14.000 cas cumulés sont enregistrés et le virus a fait du chemin, entre confinement et couvre-feu, variants, vaccination... et surtout polémiques en tout genre. Si la pandémie nous a bien appris une chose, c'est à quel point une crise sanitaire peut nous diviser.

En 2021, on pourrait croire que les scènes de racisme ordinaire ne devraient plus faire partie du paysage médiatique. Et pourtant, à heure de grande écoute, on peut toujours voir des participants d'émission essayer de différencier des enfants noirs des uns des autres. Car c'est bien connu, toutes les personnes noires se ressemblent.

