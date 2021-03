BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce samedi 13 mars 2021 :



- Casabona : la ville de Saint-Pierre compte bien faire repartir le chantier

- Endométriose : Élodie Boyer lutte au quotidien contre la maladie et l'indifférence

- Rétro : Droits des femmes, évacuations, décès, covid, Pékin Express

- Les Afghans se souviennent de la destruction des Bouddhas de Bamiyan

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Un matin sous le soleil, averses sur l'Ouest l'après-midi

Casabona : la ville de Saint-Pierre compte bien faire repartir le chantier

Depuis des semaines, la colère gronde sur le chantier de Casabona, où une vingtaine d'arbres vont être abattus dans le cadre du projet de construction d'un centre commercial. Ce vendredi 12 mars 2021, le maire de Saint-Pierre Michel Fontaine a réagi, qualifiant les manifestants de "non patriotiques" et affirmant qu'il ne cèderait "à aucune intimidation". Il a également insisté sur le fait que Casabona "ne regarde que les Saint-Pierrois". Si les activistes continuent à occuper le terrain, une expulsion pourrait être ordonnée. A ce jour l'entreprise mandatée pour ce chantier déplore un blocage du chantier et a déjà déposé trois plaintes contre les protestataires.

Endométriose : Élodie Boyer lutte au quotidien contre la maladie et l'indifférence

Dans le cadre de la semaine de sensibilisation sur l'endométriose, la ville de Saint-Paul organise ce samedi 13 mars 2021, de 9 heures à midi, une matinée d'information ouverte au public sur le parvis de lla mairie saint-pauoise. Cet évènement sera organisé en partenariat avec l'association Mon endométriose / Ma souffrance, le planning familial, le point info santé du conseil départemental et l'association Endo Espoir Océan Indien. Élodie Boyer, présidente de l'association Endo Espoir Océan Indien, se bat au quotidien contre cette maladie depuis son adolescence. Découvrez ci-dessous son portrait et sa lutte contre la maladie (

Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press : droits des femmes, évacuations, décès, covid, Pékin Express

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 8 mars au vendredi 12 mars 2021 sur Imaz Press :



* Lundi 8 mars - La lutte pour les droits des femmes, un combat qui ne s'arrête pas au 8 mars

* Mardi 9 mars - Évacuations sanitaires vers la Métropole : un coût estimé entre 300.000 et 400.000 euros

* Mercredi 10 mars - Covid-19 : inquiétant pic de décès à La Réunion

* Jeudi 11 mars - Un an de Covid : ce que la pandémie nous a appris

* Vendredi 12 mars - Polémique à "Pékin Express" : le racisme ordinaire en prime-time

Les Afghans se souviennent de la destruction des Bouddhas de Bamiyan

Les gigantesques Bouddhas d'Afghanistan ont veillé sur la pittoresque vallée de Bamiyan pendant des siècles. Les deux statues ont survécu aux invasions mongoles et aux intempéries, jusqu'à l'arrivée des talibans qui, avec leur vision ultra-radicale de l'islam, n'ont pas hésité à anéantir ces trésors antiques.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un matin sous le soleil, averses sur l'Ouest l'après-midi

Ce samedi 13 mars 2021, Matante Rosina va se balader sous le soleil en évitant l'Ouest parce qu'il y aura quelques petites averses. Il fera chaud sur le littoral avec des températures allant de 29 à 32 °C. Dans les cirques, le thermomètre affichera 24 à 27°C et sur les hauteurs 19 à 20°C. Quelques rafales (de 50 à 60 km/h) seront à prévoir de la Pointe au sel à Saint-Joseph.