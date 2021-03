BONJOUR LA REUNION - A la une de ce dimanche 14 mars 2021 :



- Tortues marines du lagon : pas touche !

- Motifs impérieux : des démarches pas si "simplifiées" que ça...

- Zot lé pa payé pou kroir, mé lé vré - Lady Lafé, NRL, Covid-19 et motifs impérieux

- "Le Jeu de la dame" : série royale pour un fabricant espagnol d'échiquiers

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Une journée lumineuse

Tortues marines du lagon : pas touche !

Depuis trois ans environ, les tortues marines de La Réunion peuvent aussi s'observer dans le lagon, au large de La Saline les bains. De l'espèce des imbriquées, elles sont 19 à avoir été observées par Kélonia. Mais depuis quelques temps, le centre de soins remarque une pression humaine qui s'accroît sur ces tortues. Objectif : sensibiliser la population aux bons gestes à adopter

Motifs impérieux : des démarches pas si "simplifiées" que ça...

Depuis le 3 mars 2021, le motif impérieux est obligatoire pour se rendre en Métropole. Les voyageurs doivent alors déposer en ligne les documents nécessaires, justifiant un vol en urgence. Malgré la mise en place d'une cellule dédiée et d'un numéro spécial, quelques "ratés" ont été mis en avant par des internautes. La procédure pousse en effet à être le plus vigilant possible au moment de déposer son dossier : un faux pas peut coûter cher.

Zot lé pa payé pou kroir, mé lé vré - Lady Lafé, NRL, Covid-19 et motifs impérieux

L'actualité improbable de la semaine était particulièrement locale pour une fois : le CRGT a prié tout le monde d'avancer son heure de départ de Saint-Denis lundi soir, le viaduc de la NRL est prêt à être livré d'après Vinci, la préfecture s'est trompée dans les chiffres Covid-19 et le site du gouvernement pour transmettre ses justificatifs de motifs impérieux a planté. Zot lé pa payé pou kroir, mé lé vré

"Le Jeu de la dame" : série royale pour un fabricant espagnol d'échiquiers

Dans l'usine de David Ferrer, les ouvriers s'activent à la coupe et de la couture de fines lames de bois pour fabriquer des échiquiers. Ces plateaux de jeu made in Spain s'arrachent depuis la série "Le Jeu de la dame". "Nous n'avons jamais connu un tel boom de la demande d'échiquiers", affirme le gérant débordé de Rechapados Ferrer, une petite entreprise familiale située à La Garriga, dans le nord-est de l'Espagne, dans la zone industrielle autour de Barcelone.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Une journée lumineuse

Ce dimanche 14 mars 2021, Matante Rosina va aller faire un peu de jardinage avec ce beau temps. La journée sera agréable un peu partout sur l'île sauf dans les hauts de l'Ouest où quelques averses feront leur apparition. Le vent soufflera en rafales sur le Nord-Est et le Sud-Ouest de l'île..