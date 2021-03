Publié il y a 20 minutes / Actualisé le Mercredi 10 Mars à 15H54

A l'occasion de la semaine du cerveau du 15 au 21 mars, France Alzheimer Réunion organisera trois journées d'activités pour les personnes accompagnées par l'association. Le mercredi 17 mars, les activités se dérouleront à la résidence des Voiliers à Bras-Panon, le jeudi 18 mars à la Maison Coeur Alzheimer du Sud et le vendredi 19 mars à la Maison coeur Alzheimer au Port. Un atelier chant, une thérapie par l'objet et un après-midi détente et zumba seront notamment au programme de ces journées. (Photo : France Alzheimer)

