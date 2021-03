L'actualité improbable de la semaine était particulièrement locale pour une fois : le CRGT a prié tout le monde d'avancer son heure de départ de Saint-Denis lundi soir, le viaduc de la NRL est prêt à être livré d'après Vinci, la préfecture s'est trompée dans les chiffres Covid-19 et le site du gouvernement pour transmettre ses justificatifs de motifs impérieux a planté. Zot lé pa payé pou kroir, mé lé vré (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

• Route du littoral : le Lady lafé ne travaille pas après 17 heures

Les employés du centre de gestion des routes n'auraient-ils pas accès à des attestations professionnelles pour le couvre-feu ? Alors que la Route du littoral est toujours basculée, le CRGT a en effet prié la population d'anticiper ses déplacements avant 17 heures entre Saint-Denis et l'ouest. Beaucoup se demandent pourquoi organiser la gestion de la route à une heure de grande affluence, et non passée l'heure du couvre-feu. Apparemment, le Lady lafé ne travaille pas après 17 heures. Pas sûr que tous les patrons dionysiens seront ravis de faire partir leurs employés plus tôt en tout cas

• NRL : Vinci annonce que le viaduc est prêt à être livré

Dans un post Facebook, Vinci annonce ce jeudi 11 mars 2021 que le viaduc de la Nouvelle route du littoral est prêt à être livré. "La barge vient d'acheminer les derniers éléments de cet ouvrage qui longe la côte nord de l'Île de la Réunion" explique l'entreprise, qui fait partie du groupement en charge de la construction du viaduc de la NRL. Le raccordement entre le viaduc et la Grande Chaloupe doit désormais être fait, pour une livraison estimée à fin 2021 par la Région

• Motifs impérieux : "l'essentiel du site" de nouveau accessible, des problèmes subsistent

Une semaine après la mise en place du renforcement des motifs impérieux, la plateforme en ligne dédiée aux démarches rencontre des dysfonctionnements. "La direction du numérique travaille à son rétablissement" assure la préfecture sur ses réseaux sociaux. Le préfet de La Réunion indique par ailleurs être "en lien avec les compagnies aériennes et s'assure qu'aucun voyageur ne sera pénalisé". Plus tard dans l'après-midi, "l'essentiel du site" a été réparé, mais des problèmes subsistent. Patience donc si vous souhaitez faire vos démarches de demande de validation de motifs impérieux

• Bilan Covid-19 : une erreur s'est glissée dans le communiqué de la préfecture

Comme tous les mardis désormais, la préfecture fait le point sur la situation épidémique de l'île. Ce 9 mars 2021, le bilan hebdomadaire indiquait à la fois que 13.981 cas avaient été investigués depuis le début de l'épidémie, et que 13.801 cas avaient été confirmés depuis le 11 mars 2020. "Il s'agit d'une erreur, ce sont 13.729 cas qui ont été investigués pour un total cumulé de 13.801 cas" indique la préfecture ce jeudi, admettant qu'une erreur s'est glissée dans le communiqué partagé mardi soir