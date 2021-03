BONJOUR - Voici les titres à la une de cette matinée du lundi 15 mars 2021 :



- La forte tempête Habana est à 1.545 km de La Réunion

- Virus: les déconvenues s'accumulent en Europe pour le vaccin d'AstraZeneca

- Mayotte : jour de déconfinement

- Saint-Philippe : découverte de la Pointe de la Table avec l'artiste Michael Aubert

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Des pluies orageuses à prévoir dans l'après-midi

La forte tempête Habana est à 1.545 km de La Réunion

Le système Habana, qui se trouve dans le bassin des Mascareignes depuis quelques jours déjà, est repassé au stade de forte tempête. Celle-ci se trouve à 1.545 km des côtes de La Réunion. Pour l'instant elle ne représente aucune menace mais va bifurquer vers l'ouest à compter de ce lundi 15 mars. Au moment de passer au plus près de notre île, Habana devrait avoir diminué en intensité et repasser au stade de dépression tropicale.

Virus: les déconvenues s'accumulent en Europe pour le vaccin d'AstraZeneca

Les Pays-Bas ont suspendu dimanche par précaution l'utilisation du vaccin AstraZeneca contre le Covid-19, le laboratoire suédo-britannique multipliant les déboires en Europe où il ne parvient déjà pas à honorer ses commandes.

Mayotte commence à se déconfiner

Après plus de cinq semaines de confinement généralisé, le département de Mayotte va commencer un déconfinement progressif à compter de ce lundi 15 mars 2021. Un couvre-feu instauré de 18h à 4h va prendre le relais. Cependant les commerces et les écoles primaires vont pouvoir rouvrir, ainsi que les lieux de culte, à raison d'un jour par semaine, comme l'a indiqué le préfet de Mayotte mercredi 10 mars. Parallèlement les indicateurs épidémiques continuent de baisser, laissant entrevoir une nette amélioration de la situation pour les Mahorais.

Saint-Philippe : découverte de la Pointe de la Table avec l'artiste Michael Aubert

Une balade-spectacle avec l'artiste Michael Aubert se tiendra le mercredi 17 mars 2021 de 11h à 11h30, au départ de la Pointe de la Table à Saint-Philippe. Les participants découvriront l'histoire de la Pointe de la Table et des rivières de laves refroidies à travers le récit de Michael Aubert. Cet événement est organisé par la compagnie Balades Créatives. Deux autres ballades sont prévues pour le 5 juin et le 3 juillet 2021. Les réservations sont obligatoires.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Des pluies orageuses à prévoir dans l'après-midi

La matinée commencera sous le soleil notamment dans l'est mais des pluies orageuses sont à prévoir dans l'après-midi. Les intempéries vont déborder dans l'ouest mais Matante Rosina estime qu'un peu d'eau ne fait jamais de mal. Côté vent ça va souffler dans le sud-est et le nord et il fera chaud sur le littoral avec 32 degrés.