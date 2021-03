Le groupe Mobilitas, à travers sa filière spécialisée dans le déménagement international AGS, a lancé un programme de recrutement et de formations aux métiers de la logistique. Neuf jeunes Réunionnais, âgés entre 18 et 25ans, ont intégré le programme de formation diplômant et professionnalisant d'AGS Déménagement International. Nous publions ci-dessous le communiqué complet d'AGS. (Photo : AGS)

En partenariat avec le centre de formation " Apprendre et se Former en Transport et Logistique " (AFTRAL), le Comité National d’Accueil et d'actions pour les Réunionnais en Mobilité (CNARM) et Pôle Emploi, 9 jeunes talents réunionnais ont été sélectionnés pour un programme d’intégration au sein d’AGS Déménagement International, filiale du groupe Mobilitas. Le programme devait intégrer initialement 16 personnes, chiffre revue à la baisse avec la pandémie Covid-19.

Ce programme se veut être un véritable tremplin professionnel pour ces jeunes de 18 à 25 ans en les aidant à développer de solides compétences tout en leur ouvrant des portes pour leur future carrière. AGS offre un parcours diplômant et professionnalisant aux jeunes talents de la Réunion.

Après une période de sélection durant la semaine du 15 février organisée conjointement par le CNARM et l’AFTRAL, les candidats ont réalisé des entretiens par visioconférence avec des managers des filiales d’AGS Déménagement International avant de signer leur contrat d’engagement le vendredi 19 février. La promotion commence ainsi un programme de formation de quatre mois et demi, se déroulant en deux parties. Durant cette période, ils bénéficieront de 624 heures de formation et obtiendront trois certifications et qualifications professionnelles.

-434h de formation et un titre de Professionnel pro Porteur-

De mars à mai, les jeunes recrus seront à l’AFTRAL Saint-Paul pour une formation de 434 heures afin d’obtenir le permis poids lourds et le titre Professionnel pro Porteur. Puis dès début juin ils partiront en métropole à l’AFTRAL de Rungis pour obtenir leur certification de qualification professionnelle (CQP) Déménageur Professionnel nécessitant 190 heures de formation.

Afin de répondre aux standards internationaux d’AGS Déménagement International, une partie de la formation se déroulera sur le site d’AGS Gennevilliers avec une mise en condition réelle des participants. Chacun des 16 jeunes bénéficiera d’un tuteur au sein du groupe afin de leur fournir un accompagnement personnalisé pendant l’intégralité de leur formation.

À partir du 13 juillet 2021, un contrat de professionnalisation de 9 mois sera proposé à chacun des jeunes dans une filiale d’AGS en France métropolitaine pouvant être située à Paris, Bordeaux, Montpellier ou encore Le Mans.

La formation et l’emploi des jeunes au cœur de la politique RH du Groupe Mobilitas. Ce programme d’excellence fait écho à une première initiative lancée avec le centre AFTRAL en 2019 et qui a pour vocation d’être pérenniser pour durablement favoriser l’employabilité des jeunes talents de l’Île.

Christophe Mordelet, DRH du Groupe Mobilitas, déclare : " Ce plan de recrutement et de formation d’AGS Déménagement International s’inscrit dans le cadre de la stratégie RH du groupe Mobilitas : transmettre l’expertise de nos métiers pour former nos futurs talents. Pour que les équipes soient performantes, la formation terrain est un axe majeur de développement et d’épanouissement des collaborateurs au sein de nos différentes filiales dans le monde ".

-Recrutement de 30 VIE (Volontariat International en Entreprise)-

En recrutant ces jeunes, le groupe AGS va leur permettre d’acquérir l’ensemble des compétences nécessaires pour lancer leur carrière dans la mobilité des biens et des personnes en France et à l’international. Au sein d’une ETI française présente dans 97 pays dans le monde, ces nouveaux talents vont bénéficier d’un environnement où la recherche de l'excellence opérationnelle et de la satisfaction client sont des exigences au quotidien. À la fin de leur contrat de professionnalisation, les 16 jeunes réunionnais obtiendront un CDI qui leur permettra de se projeter dans l’avenir.

" Dans un contexte économique difficile pour la Réunion, cette initiative d’AGS Déménagement International est une formidable opportunité pour la jeunesse réunionnaise, ajoute Kevin Glévarec, Responsable Développement Formation Déménagement et Armée d’AFTRAL. Elle leur permet de découvrir un métier et d’intégrer un groupe ambitieux et international où les possibilités d’évolution sont nombreuses ".

" Ce programme nous tient beaucoup à cœur au sein de Mobilitas et c’est un plaisir de travailler avec nos partenaires - le centre de formation AFTRAL, le CNARM et Pôle Emploi – qui nous permettent de former de jeunes réunionnais, déclare Philippe Giordanella, manager d’AGS Réunion. Et surtout, je félicite ces 9 candidats qui ont été retenus. Bienvenu au sein d’AGS Déménagement. Je leur souhaite de s’épanouir et de réussir une belle carrière au sein de notre groupe ".

Cette initiative à la Réunion s’intègre plus largement dans la politique de ressources humaines à destination des jeunes profils talentueux que cible le groupe. Cette démarche d’employeur engagé s’exprime notamment à travers le recrutement de 30 VIE (Volontariat International en Entreprise) réalisé en 2021, dispositif qui a déjà profité à plus de 350 personnes au sein du groupe.

www.ipreunion.com / [email protected]