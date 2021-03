Le système Habana, qui se trouve dans le bassin des Mascareignes depuis quelques jours déjà, est repassé au stade de forte tempête. Celle-ci se trouve à 1.545 km des côtes de La Réunion. Pour l'instant elle ne représente aucune menace mais va bifurquer vers l'ouest à compter de ce lundi 15 mars. Au moment de passer au plus près de notre île, Habana devrait avoir diminué en intensité et repasser au stade de dépression tropicale. (Photo : Mtotec)

Le 13ème système de la saison cyclonique, Habana, se trouve à 1.545 km à l'est de La Réunion. La forte tempête affiche des vents maximaux estimés sur mer à 110 km/h et des rafales maximales à 155 km/h. Elle se déplace lentement, à une vitesse de 6 km/h en direction du sud-est.

Cependant la tempête va changer de trajectoire à partir de ce lundi 15 mars. "Le système Habana devenu forte tempête, continue son affaiblissement, loin à l'est des Mascareignes" indique Météo France. "Habana va globalement peu se déplacer au cours des prochaines 24h. Demain lundi, une reprise de la trajectoire en direction générale de l'Ouest va ramener ce système à un état très affaibli (dépression se comblant ou résiduelle) vers Rodrigues puis La Réunion et Maurice sans impact particulier en terme de vent" relativise Météo France.

Des surprises sont toujours possibles cependant. Avec le passage de Danilo, l'intensité des pluies et du vent en a surpris plus d'un.

Le système Iman quant à lui devait apporter un peu de pluies et de vent et a finalement causé bien des dégâts sur la route, avec des éboulis entraînant la fermeture de plusieurs axes et des arbres couchés sur la chaussée. Si Habana apporte peu de vent, elle pourait apporter des pluies, dans un contexte où les averses du week-end dernier ont déjà occasionné des dégâts dans les champs. La pluie est la bienvenue après la sécheresse qu'a connue La Réunion ces derniers mois, mais l'impact en termes d'agriculture risque d'être considérable.

