Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 10 heures

La matinée commencera sous le soleil notamment dans l'est mais des pluies orageuses sont à prévoir dans l'après-midi. Les intempéries vont déborder dans l'ouest mais Matante Rosina estime qu'un peu d'eau ne fait jamais de mal. Côté vent ça va souffler dans le sud-est et le nord et il fera chaud sur le littoral avec 32 degrés. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

La matinée commencera sous le soleil notamment dans l'est mais des pluies orageuses sont à prévoir dans l'après-midi. Les intempéries vont déborder dans l'ouest mais Matante Rosina estime qu'un peu d'eau ne fait jamais de mal. Côté vent ça va souffler dans le sud-est et le nord et il fera chaud sur le littoral avec 32 degrés. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)