Ce vendredi 12 mars 2021, le président de l'université de La Réunion, Frédéric Miranville et la directrice régionale de Pôle emploi, Angélique Goodall ont signé un accord de coopération qui vise à favoriser l'insertion demandeurs d'emploi non bacheliers (Photo DR/Université)

Les objectifs de cet accord sont nombreux. Les deux parties souhaitent mettre l'accent sur la conception, l'organisation et le développement de la formation sur le territoire réunionnais. Cette collaboration, permettra également la création d'événements, comme des colloques, des forums ou encore des jobs dating dans le but de répondre à l'offre et à la demande.

Un premier pas vers cet accord a d'ores et déjà été franchi. Selon le communiqué de presse transmis par l'université de La Réunion et Pôle emploi "les services de la DFTLV (Direction de la formation tout au long de la vie) de l’université ont établi la première convention d’application de cet accord en vue de promouvoir la formation permettant d’accéder au DAEU (Diplôme d’accès aux études universitaires)".

Les demandeurs d'emploi qui n'ont pas obtenu le baccalauréat et qui souhaitent poursuivre des études ou accéder aux concours de la fonction publique seront accompagnés en vue de s’insérer professionnellement plus rapidement.

"Les derniers chiffres publiés sont sans équivoque, sans le baccalauréat une insertion professionnelle prend près de trois ans contre un an et demi avec le baccalauréat" notent les deux signataires. "Ainsi le DAEU, est un précieux sésame pour s’insérer ou se réinsérer professionnellement. 67% des demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi ont un niveau inférieur au baccalauréat. Cette formation est proposée la DFTLV de l’Université de la Réunion depuis 1995 et a permis de former plus de 1800 stagiaires avec des taux de réussite entre 85% et 90%" terminent les signataires.

