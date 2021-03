Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Le Régiment du service militaire adapté de La Réunion (RSMA-R) lance sa nouvelle campagne pour la taxe d'apprentissage 2021. Il s'agit du seul impôt que les entreprises peuvent affecter à l'organisme qu'ils souhaitent. "13 % de la taxe est versé directement aux organismes de formations et non plus aux opérateurs de compétences habilités", souligne le RSMA-R. Le versement de la taxe d'apprentissage se termine le 1er juin 2021. (Photo : RSMA-R)

