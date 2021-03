BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce mardi 16 mars 2021 :



- Crise politique, sanitaire et humanitaire : triple peine pour Madagascar

- Les étudiants et leurs parents dénoncent une "génération sacrifiée"

- Vidéo : lancement de la mini-série "Y Prétan" pour en apprendre plus sur l'histoire de La Réunion

- Covid-19 : la vaccination à l'AstraZeneca suspendue en France pendant 24 heures

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Soleil timide dans la journée

Crise politique, sanitaire et humanitaire : triple peine pour Madagascar

La situation est plus que tendue sur la Grande Ile où des tensions politiques viennent s'ajouter au Covid-19 et la famine qui continue de sévir dans la région sud. L'opposition au gouvernement prend de l'ampleur, la révolte gronde. La gestion de la crise sanitaire cristallise les tensions. Et c'est donc une triple peine qui s'abat sur la Grande Île

Les étudiants et leurs parents dénoncent une "génération sacrifiée"

Environ 70 places admissibles en seconde année pour environ 1200 candidats inscrits, pour la première année de médecine sous le régime "réformé" des études de santé. La Faculté de médecine et l'ARS font peu de cas des espoirs des étudiants réunionnais, inquiets face à leur chance d'accès au deuxième cycle de médecine. Une année d'étudiants "sacrifiés" pour certains

Vidéo : lancement de la mini-série "Y Prétan" pour en apprendre plus sur l'histoire de La Réunion

Y Prétan, la nouvelle mini-série informative sur l'histoire et la construction de La Réunion a été diffusée pour la première fois ce samedi 13 mars 2021 sur Réunion la 1ère. Les pastilles Y Prétan, qui mêlent anecdotes et faits insolites, historiques ou contemporains, seront diffusées de manières régulières sur cete chaîne télé. "Drôle et ludique, la série explique avec légèreté et humour les faits marquants ou surprenants qui ont construits La Réunion", détaille le communiqué de presse du studio Lithote

Covid-19 : la vaccination à l'AstraZeneca suspendue en France pendant 24 heures

Lors d'une prise de parole ce lundi 15 mars 2021, Emmanuel Macron a annoncé la suspension de la vaccination à l'AstraZeneca pendant au moins 24 heures. Une mesure de "précaution", alors que plusieurs pays européens ont eux aussi suspendu la vaccination ces derniers jours. Le gouvernement français se prononcera une nouvelle fois à propos du vaccin ce mardi, une fois l'avis de l'Agence européenne des médicaments donné. La Réunion n'est dans tous les cas pas concernée, seul le vaccin Pfizer étant administré pour l'heure dans l'île

La pa Météo France i di, sé zot i di - Soleil timide dans la journée

Ce mardi 16 mars 2021, Matante Rosina observe le ciel avec son chat Miyu. Ils peuvent admirer des Altocumulus et des Cirrus. Dans l'après-midi, quelques pluies faibles mais persistantes font leur apparition sur les régions Nord-Ouest jusqu'en fin de journée. Ca souffle du côté de Saint-Pierre avec des rafles de 50 à 60 km/h et de 40 à 50 km/h du côté de Sainte-Suzanne. La mer est agitée au vent. Habana, dans les parages, nous amène une houle d'Est-Sud-Est de 2m.