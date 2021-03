Environ 70 places admissibles en seconde année pour environ 1200 candidats inscrits, pour la première année de médecine sous le régime "réformé" des études de santé. La Faculté de médecine et l'ARS font peu de cas des espoirs des étudiants réunionnais, inquiets face à leur chance d'accès au deuxième cycle de médecine. Une année d'étudiants "sacrifiés" pour certains (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

La colère gronde à La Réunion dans les familles dont les enfants se destinent à une carrière médicale. La réforme des études de Santé, lancée progressivement en septembre 2020, s'annonce catastrophique à La Réunion cette année. En effet, le dernier numerus clausus était de 124 places pour les étudiants en Médecine-Pharmacie-Dentaire. On en est revenu à 70 places environ. La réforme, conçue pour compenser les dégâts provoqués par la pratique du numerus clausus qui limitait drastiquement le nombre d'admis en cursus de médecine, provoquant à long terme une carence en docteurs en médecine, s'est avérée un remède pire que le mal qu'elle était supposée traiter.

Deux voies parallèles existent aujourd'hui en guise de première année : les Parcours d’Accès Spécifique Santé (PASS), ouverts à ceux des étudiants qui se destinent spécifiquement à la médecine, après le bac comme précédemment la Première Année Commune aux Etudes de Santé (Paces) et une catégorie formée d'étudiants issus de Licences (SVT, Chimie, Anglais, Gestion et comptabilité, Droit ou STAPS…), avec une option Accès Santé, d'où l'intitulé "L.AS". Du fait du statut d'autonomie des universités, c'est à leur niveau qu'est désormais fixé le nombre de places admissibles en deuxième année, le fameux numerus clausus d'État étant abandonné. La faculté de médecine de La Réunion et l'ARS disposent donc de l'admissibilité des étudiants.

La situation des étudiants cette année s'explique par la transition nécessaire entre l'ancien et le nouveau système, d'après le président de l'Université de La Réunion Frédéric Miranville. "Nous accueillons cette année les redoublants du PACES, ce qui nécessite une prise en considération de ces étudiants pour les examens de cette année" détaille-t-il. 60 places sont d'ores et déjà prévu pour ces étudiants. A ces 60 places s'ajouteront 70 autres, destinées aux étudiants de PASS et de LAS. "C'est un chiffre qui n'est pas encore arrêté, mais à termes, nous visons environ 130 places pour le deuxième cycle de médecine, qui se déroule à Bordeaux" souligne Frédéric Miranville.



- 25 places pour les 780 étudiants en Médecine déclarés, soit 3% de réussite -

Pour mémoire, La Réunion a été longtemps mal lotie en ce domaine. En 2008 par exemple, 32 places étaient ouvertes seulement. Pour 2021 les postulants aux études de Santé n'ont découvert que tardivement quelle était la règle du jeu. Et quand ceux qui se destinaient de longue date à "Médecine" et avaient suivi les conseils de leurs professeurs, s'inscrivant dans la filière PASS - dite majeure Santé - ont réalisé en septembre 2020, qu'à La Réunion la majorité des places admissibles, 65%, serait accessible depuis la catégorie "L.AS" - dite mineure Santé - 35% des places étant attribués à la filière PASS, la déconvenue fut sévère.

En métropole, Bordeaux par exemple, la donne est inversée avec 80% des places admissibles attribuées aux Parcours d’Accès Spécifique Santé. Ce qui est logique en somme, s'agissant de "Médecine". Les élèves réunionnais inscrits dans en PASS et donc défavorisés quand les études médicales constituent l'essentiel de leur vocation, ont eu le sentiment d'être piégés, d'autant qu'ils n'ont pas été informés avant l'inscription sur "parcours sup". Le pire restant à venir, à La Réunion, ce que l'on nomme pudiquement "examen classant" de fin de première année, un concours en fait, est organisé sur la base du programme commun de la "mineure Santé", mais avec des classements différenciés.

Vendredi 13 mars, à l'issue du conseil d'administration de la faculté de Médecine, le coup de masse est tombé. La faculté ne demande que 20 places supplémentaires au ministère quand en métropole des suppléments allant de 30 à plus de 40% ont été accordés par le ministère en période de transition.

Conséquence d'une application mécaniste de la réforme par l'administration, on obtient au mieux 70 places pour environ 1180 étudiants PASS/LAS1/LAS2. Ce qui correspond à 25 places pour les 780 étudiants en Médecine déclarés, soit 3% de réussite. 25 places pour les 350 étudiants en LAS1, ou 7% de taux de réussite. 20 places pour les 50 étudiants LAS2, en seconde année de licence, soit 40% de taux de réussite. Un vrai jeu de massacre.

Frédéric Miranville justifie ce fonctionnement par "une égalité des chances d'accéder au deuxième cycle, pour les PASS et les LAS". "Il faut garder en tête que ce sont les meilleurs étudiants de ces filières qui accèderont à la deuxième année, cela reste une fillière d'excellence" rappelle-t-il.

Le président de l'Université se dit cependant à l'écoute des étudiants inquiets. Un collectif de parents s'est d'ailleurs mis en place pour interpeller l'Université sur les problématiques rencontrées cette année. "Une réunion sera bientôt organisée avec les étudiants et leur famille pour faire le point sur la situation. Nous sommes dans une année de transition, qui apporte son lot de difficulté, mais tout rentrera dans l'ordre l'année prochaine" affirme Frédéric Miranville.

A La Réunion comme en Métropole, étudiants et parents s'indignent de cette "année sacrifiée" : les personnes recalées en fin d'année devront obligatoirement se rediriger vers une nouvelle filière, sans avoir la possibilité de repasser l'examen.



