Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 9 heures

Le Groupement de coopération sanitaire TESIS a annoncé ce lundi 15 mars 2021 le lancement généralisé de Lien l'app, application mobile destinée aux professionnels de santé réunionnais. Financé l'Agence régionale de santé de la Réunion, Lien l'app est une messagerie instantanée qui permet de protéger les conversations des soignants et qui leur donnent accès à plus de 200.000 documents médicaux. L'application est gratuite pour le personnel soignant et disponible aussi bien sur IOS que Android. (Photo d'illustration AFP)

