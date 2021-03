Du 23 avril au 29 octobre 2021, l'IUT de La Réunion lance sa première formation en cybersécurité. Elle accueillera huit étudiants et se déroulera sur 20 semaines avec la clé un diplôme et des compétences en techniques de hacking. Une première dans l'île qui ouvrira peut-être la porte à de nouveaux enseignements en matière de cyberdéfense. Cette formation, ouverte à tous, est notamment destiné aux personnes déjà insérées dans l'emploi qui souhaitent effectuer une spécialisation en cybersécurité. (Photo : rb/www.ipreunion.com)

Lundi 15 mars 2021, l'IUT de La Réunion a annoncé l'ouverture des inscriptions pour sa nouvelle formation en cybersécurité. D'avril à octobre 2021, huit étudiants recevront 140 heures de cours pour leur permettre de faire face aux cyberattaques.

Joël Grouffaud, responsable pédagogique du diplôme universitaire Cyberattaque, nous dévoile le but et le contenu de cette formation ouverte à tous.

Q. Pourquoi lancer une formation en cybersécurité à La Réunion ?

R. Il y a un réel besoin de formations en cybercriminalité à La Réunion. Ce phénomène touche aussi bien les particuliers que les entreprises. Ici à La Réunion, nous ne sommes pas plus protégés qu'ailleurs. Cela fait déjà quelques années que nous envisagions de lancer cette formation complémentaire.

Q. Comment va se dérouler cette formation ?

R. Nous allons privilégier les travaux pratiques. A l'IUT de La Réunion, nous bénéficions d'équipements de pointe. Il fallait en profiter. Ce sera une formation sur l'attaque. C’est-à-dire que nous allons créer des challenges CTF (Capture the flag). A la manière des hackers, nous allons prendre le contrôle de nos machines. Nous disposons des mêmes outils que les hackers, le but est de procéder comme eux à la différence que nous le faisons de manière éthique, c’est-à-dire que nous apprenons à contrôler nos propres ordinateurs. Une partie plus théorique de la formation sera orientée sur le droit et l'éthique en cybersécurité.

Q. A qui s'adresse cette formation en cybersécurité ?

R. Nous avons reçu beaucoup de demandes de renseignements des étudiants à ce sujet. Il est aussi de l'intérêt des entreprises de se renseigner sur la cybersécurité. Les problèmes de rançons et la prise de contrôle des réseaux se multiplient. Si les formations en cybersécurité ne représentent pas un retour direct sur investissement pour les entreprises, la maîtrise du hacking est une vraie garantie de sécurité. Cette formation est donc aussi bien destinée aux personnes insérées dans l'emploi qu'aux jeunes qui souhaitent en savoir plus sur la cyberdéfense.

Q. Faut-il disposer d'un certain niveau en informatique pour se lancer dans cette formation ?

R.La formation est ouverte à tous. Notre formation reprendra les bases de la cybersécurité, mais évidemment, il est préférable d'avoir un certain goût pour l'informatique. La cybersécurité est un sujet ancré dans l'actualité. Nous apprenons tous les jours de nouvelles choses sur le sujet. Il faut donc se renseigner régulièrement pour comprendre l'évolution du hacking et les nouvelles méthodes utilisées.

Q. Quelles sont les débouchés de cette formation ?

R. Il s'agit d'une formation diplômante. Ce n'est pas l'équivalent d'un bac +2 ou bac +3, mais cette formation complémentaire en cybersécurité peut ouvrir de belles perspectives aux diplômés. Les entreprises s'intéressent de plus en plus au hacking, il est donc de leur intérêt d'embaucher des personnes spécialisés en cybersécurité.

