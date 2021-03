Alors que les élections régionales approchent à grand pas, le maire de Saint-Benoît et président de la Cirest Patrice Selly, ainsi que son parti politique Banian, rejoignent la liste d'Ericka Bareigts. L'actuelle maire de Saint-Denis brigue en effet le mandat de présidente de Région, pour succéder à Didier Robert. "A l'approche des échéances régionales de Juin, après avoir rencontré de nombreuses forces politiques, militants de Banian, nous avons décidé de rejoindre Ericka Bareigts en tant que tête de liste d'un rassemblement ouvert à toutes les compétences et bonnes volontés réunionnaises" annonce Patrice Selly dans un communiqué de presse (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Ericka Bareigts peut compter sur le soutien de l’ancien maire de Saint-Denis Gilbert Annette qui a toujours plaidé pour qu’elle conduise une liste lors de ce scrutin. La maire de Saint-Denis peut se targuer également du soutien du PCR. Ce choix été fait parce que "plusieurs membres (du PCR) travaillent déjà en co-responsabilité à la mairie de Saint-Denis et à la Cinor" et que "l’expérience partenariale avec Ericka Bareigts est très positive et respectueuse des engagements réciproques " indiquait le PCR dans un communiqué publié le 6 mars dernier.

Lire aussi : Le parti communiste réunionnais soutient la candidature d'Ericka Bareigts