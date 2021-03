"Y prétan", la nouvelle mini-série informative sur l'histoire et la construction de La Réunion a été diffusée pour la première fois ce samedi 13 mars 2021 sur Réunion la 1ère. Les pastilles "Y prétan",, qui mêlent anecdotes et faits insolites, historiques ou contemporains, seront diffusées de manières régulières sur cete chaîne télé. "Drôle et ludique, la série explique avec légèreté et humour les faits marquants ou surprenants qui ont construits La Réunion", détaille le communiqué de presse du studio Lithote

"Pourquoi n'y a-t-il point de château à la Pointe des châteaux ? Pourquoi y a-t-il des bouts de Bruxelles dans la plage de Saint-Pierre ? Vous ne vous êtes jamais posé ces questions ? Hé bin nous si ! Toutes les réponses, et bien d'autres encore, vous seront livrées dans votre nouvelle émission "Y prétan", ! Faits insolites et anecdotes historiques" promet le studio Lithote. La série explique avec légèreté et humour les faits marquants ou surprenants qui ont construits la Réunion. C

"La série "Y prétan", est née de la volonté commune de Marie Carpentier, graphiste et gérante du studio Lithote, et Eric Lauret, conteur et scénariste, de raconter la Réunion dans tout ce qu’elle a d’insolite et de surprenant. L’envie de partager avec les Réunionnais leur histoire et l’histoire méconnue de leurs personnalités publiques" souigne le communiqué.

Les épisodes sont réalisés en videoscribbing, autrement appelé animation sur tableau blanc. Ils sont racontés par une main qui illustre l’histoire sur un tableau blanc et une voix off qui narre le script. "C’est tout naturellement que la forme du videoscribbing s’est imposée. Un super outil, ludique, qui permet de vulgariser les propos et ainsi de faciliter la compréhension et la mémorisation" explique Marie Carpentier.

Les sujets retenus et le choix de l’humour pour les scénariser font de "Y prétan", une série familiale et transgénérationnelle. " Nous avons écrit les épisodes en jouant avec les mots, les langues et les contradictions pour amener les spectateurs à se questionner et à rire" confie Eric Lauret. "Et nous terminons chaque épisode par Y Prétan parce que l'histoire appartient à tout le monde, chacun en a sa version" ajoute-t-il.

Visionner les premières vidéos pilotes ici.

