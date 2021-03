À l'occasion de la semaine du cerveau qui se poursuit jusqu'au 21 mars 2021, France Alzheimer Réunion organise quatre journées d'activités pour les malades et leurs accompagnés par l'association. Les animations auront lieu du mercredi 17 mars au samedi 20 mars sur toute l'île. L'objectif est de maintenir le lien social malgré le contexte actuel, mais surtout de stimuler les fonctions cérébrales des malades (Photo rb/www.ipreunion.com)

A La Réunion, plus de 10 000 personnes sont concernées par cette pathologie. "Ce chiffre est approximatif" explique Sylvie Agnez, présidente de l'association France Alzheimer à La Réunion. "En réalité les malades sont plus nombreux, il y a un problème de diagnostic de la maladie en raison de médecins neurologues". 225 000 nouveaux cas sont diagnostiqués tous les ans en Métropole et dans les départements des outre-mer.

L'association France Alzheimer s'est donc mobilisée en proposant aux malades ainsi qu'aux aidants, diverses activités sur toute l’île. Au programme, "des ateliers qui aident les malades à travailler leurs mémoires", relève Sylvie Agnez.

- Des activités restreintes en raison de la crise sanitaire -

En raison de la crise sanitaire des événements ont été annulés comme les animations sur la voie publique. L'association a dû mettre en place un système d'inscription en amont. Le nombre de participant autorisé aux ateliers est restreint à 12 personnes.

La présidente de l'association souligne que les gestes barrières ainsi que les règles de distanciation sont respectés. "C’est une première participation pour nous. Le contexte sanitaire actuel n’est pas facile. Nous avons dû nous adapter continuellement, mais il était important que nous y soyons, car le sujet concerne beaucoup de Réunionnais" souligne-t-elle.

- L'importance de garder le lien social -

La maladie d’Alzheimer se caractérise par des troubles de la mémoire, et plus généralement par une perte progressive de toutes les facultés cognitives, c'est-à-dire de toutes les connaissances. La situation est souvent difficile à vivre pour les familles des personnes malades. Elles s'investissent parfois à temps plein dans l’accompagnement de leur proche.

Une actualité dramatique démontre que cette situation n'est jamais simple. Un gramoune de 85 ans a agressé mortellement son épouse de 78 ans et son aide-ménagère, à Saint-Joseph. Sa conjointe souffrait de la maladie d'Alzheimer.

"Quand un aidant n'est pas soutenu par une association, il peut arriver qu'il y ait des maltraitances verbales, physiques et parfois des drames", conçoit Sylvie Agnez. Pour éviter la fatigue extrême génératrice de drames potentiels, la présidente de l'association conseille à l'entourage de "ne pas attendre et de prendre contact avec une association dès les premiers signes de la maladie.

• Le programme des activités organisées par France Alzheimer Réunion

- mercredi 17 mars à Bras-Panon: atelier kokedama

- jeudi 18 mars à Saint-Pierre : atelier zumba

- vendredi 19 mars au Port : atelier chant

- samedi 20 mars à l’Hermitage : atelier d’objets lontan

mmo/www.ipreunion.com L [email protected]