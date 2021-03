Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 13 heures

La situation est plus que tendue sur la Grande Ile où des tensions politiques viennent s'ajouter au Covid-19 et la famine qui continue de sévir dans la région sud. L'opposition au gouvernement prend de l'ampleur, la révolte gronde. La gestion de la crise sanitaire cristallise les tensions. Et c'est donc une triple peine qui s'abat sur la Grande Île (Photos DR)

