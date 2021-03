Le recensement des personnes vivant à Mayotte reprend ce jeudi 18 mars 2021. Il avait été suspendu à la mise en place du confinement, le 5 février dernier. Organisée par l'Insee, l'enquête permet de compter toutes les personnes qui habitent sur le territoire français quelles que soient leur nationalité. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Ces données serviront à connaître la population de la France pour prendre des décisions adaptées pour la collectivité et produire des chiffres de référence pour l’application des lois et règlements. Onze communes sont concernées par ces travaux : Bandraboua, Bandrélé, Dembéni, Dzaoudzi, Koungou, Mamoudzou, M’Tsangamouji, Ouangani, Pamandzi, Sada et Tsingoni.

Les habitants concernés recoivent la visite d'un agent de la Mairie et doivent remplir un questionnaire par internet ou par en soi-même. L'Insee indique qu'a l'occasion de cet échange "le protocole de prévention contre l’épidémie est renforcé." Les agents recenseurs portent un masque, n’entrent pas dans les logements et respectent les mesures de distanciation.

