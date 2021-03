BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce mercredi 17 mars 2021 :



- Covid-19 : La Réunion n'est pas encore sortie d'affaire

- NRL : neuf mois pour tenir la promesse d'une semi ouverture

- Feu vert de la Haute autorité de santé pour les autotests Covid

- Régionales : Patrice Selly et son parti Banian rejoignent Ericka Bareigts

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Un soleil bien présent sur toute l'île

Si les autorités se veulent rassurantes dans leur bilan hebdomadaire de la situation sanitaire, certains facteurs sont pourtant inquiétants. 16 personnes sont décédées en l'espace d'une semaine, soit deux victimes par jour au moins. Cinq d'entre elles étaient issues d'évacuations sanitaires. Ce nombre total de morts en une semaine n'avait jamais été atteint depuis le début de l'épidémie à La Réunion le 11 mars 2020. Si le taux d'incidence et le nombre de cas hebdomadaires sont en baisse, on note une forte une multiplication du nombre de variants, ces derniers représentant 64% des cas confirmés entre le 6 et le 13 mars 2021. Par ailleurs, selon les informations obtenues par Imaz Press a l'issue de la réunion entre la préfecture et les maires, le préfet a notamment indiqué aux élus qu'il n'y aura pas de nouveau protocole sanitaire pour les transports en commun et les églises ne seront pas autorisées à accueillir plus de fidèles pour la Semaine sainte (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Si Vinci a annoncé fièrement avoir fait sa part du contrat et être prêt à livrer le viaduc de la Nouvelle route du littoral, en l'état, personne ne peut encore rouler dessus. Ni la digue, ni le raccordement ne sont terminés. A vrai dire, les travaux pour le raccordement ne sont même pas entamés. Et on ignore toujours si une entreprise a été missionnée pour prendre en charge les dits-travaux. Le président de Région a pourtant annoncé que la demie route serait livrée aux automobilistes à la fin de l'année 2021. Il reste neuf mois pour tenir cette promesse...

Les autotests sur prélèvement nasal pour dépister une infection par le virus du Covid-19 peuvent être utilisés par des personnes sans symptômes de plus de 15 ans, selon la Haute autorité de Santé (HAS). Tout autotest antigénique positif doit ensuite faire l'objet d'une confirmation par test RT-PCR, permettant également de caractériser le variant en présence, précise-t-elle mardi.

Alors que les élections régionales approchent à grand pas, le maire de Saint-Benoît et président de la Cirest Patrice Selly, ainsi que son parti politique Banian, rejoignent la liste d'Ericka Bareigts. L'actuelle maire de Saint-Denis brigue en effet le mandat de présidente de Région, pour succéder à Didier Robert. "A l'approche des échéances régionales de Juin, après avoir rencontré de nombreuses forces politiques, militants de Banian, nous avons décidé de rejoindre Ericka Bareigts en tant que tête de liste d'un rassemblement ouvert à toutes les compétences et bonnes volontés réunionnaises" annonce Patrice Selly dans un communiqué de presse

Ce matin du mercredi 17 mars 2021, Matante Rosina, met ses lunettes de soleil. Le soleil est bien présent sur toute l'île. Dans l'après-midi, les nuages se forment et peuvent causer quelques petites pluies sur le Nord-Ouest. Le vent souffle toujours sur le Nord et le Sud avec des rafales proches de 50 km/h.