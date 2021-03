Publié il y a 11 minutes / Actualisé il y a 4 minutes

Quand les internautes signalent la présence de poulets sur la route, ils font en général référence à un certain corps de métier. Mais pas cette fois-ci : une poule, une vraie, a été aperçue sur la route du littoral ce mercredi 17 mars 2021. Elle se baladait tranquillement entre les nombreuses voitures, ne semblant pas plus paniquée que ça à l'idée de se faire écraser par un automobiliste. Si on ignore comment elle a atterri là, elle pourrait bien être tombée du véhicule d'un agriculteur. S'il vous manque une poule, vous savez où chercher (Photo radar974/Bastien Miha)

