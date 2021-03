Publié il y a 10 minutes / Actualisé il y a 5 minutes

Du 1er au 7 mars, 435 cas de dengue ont été confirmés. L'épidémie s'accélère dans l'île avec 21 communes concernées et des hospitalisations et passages en urgence en augmentation. La circulation du virus s'intensifie dans l'ouest (Le Port, Saint-Paul et la Possession) et de nouveaux regroupements de cas sont identifiés dans le sud (Saint-Joseph, Le Tampon, L'Etang-Salé et Saint-Denis) indique l'agence régionale de santé (ARS) et la préfecture, dont nous publions le communiqué (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Du 1er au 7 mars, 435 cas de dengue ont été confirmés. L'épidémie s'accélère dans l'île avec 21 communes concernées et des hospitalisations et passages en urgence en augmentation. La circulation du virus s'intensifie dans l'ouest (Le Port, Saint-Paul et la Possession) et de nouveaux regroupements de cas sont identifiés dans le sud (Saint-Joseph, Le Tampon, L'Etang-Salé et Saint-Denis) indique l'agence régionale de santé (ARS) et la préfecture, dont nous publions le communiqué (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)