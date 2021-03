La colère monte à l'Université de La Réunion : l'épicerie solidaire et le snack pourraient ne pas pouvoir reprendre de personnes en service civique pour les aider à la gestion des lieux l'année prochaine. Une situation "incompréhensible" pour les étudiants en charge, alors que 4.000 jeunes se rendent chaque mois à l'épicerie et au snack. "Nous fonctionnons grâce à quatre salariés, une dizaine de bénévoles et une dizaine de services civiques. Sans ces derniers, c'est notre capacité d'accueil qui est menacée" dénonce Ketty Grondin, vice-présidente de l'épicerie et du snack. Le président de l'université, Frédéric Miranville, et Jean-Paul Duprat, directeur général du Crous, ont apporté leur soutien aux étudiants ce mercredi 17 mars 2021 lors d'une réunion (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

La nouvelle est tombée il y a une dizaine de jour : la Délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports (DRAJES) a refusé de renouveller l'agrément pour de nouveaux service civique à l'épicerie l'an prochain. "La décision aurait été prise parce que les services civiques ne sont pas encadrés sur place, ce qui est faux : il y a toujours quelqu'un sur place pour leur venir en aide s'ils en ont besoin. Par ailleurs, la DRAJES avait validé par deux fois notre demande avant de la refuser, nous ne comprenons pas cette décision" explique Ketty Grondin.

Une réunion est prévue ce mercredi à 15h30 avec la DRAJES pour tenter de résoudre cette situation. "Cette décision précarise encore plus des étudiants qui sont déjà en grande difficulté, notamment à cause de la crise sanitaire et la perte des jobs étudiants et des stages payés. Si on nous refuse ces services civiques, on appellera à la mobilisation" prévient la vice-présidente de l'épicerie.

- Plusieurs élus apportent leur soutien -

L'épicerie a reçu le soutien de plusieurs élus, notamment le député Jean-Hugues Ratenon et la maire de Saint-Paul Huguette Bello. "L’association “Solidarité Étudiante 974” fait un travail essentiel à destination des étudiants réunionnais, la structure a mis en place une épicerie solidaire. En cette période de crise sanitaire, au regard du mal-être et de la précarité qui sévit au sein de la communauté estudiantine, ces "îlots de solidarité” doivent être préservés" écrit Huguette Bello. "Des moyens doivent être accordés. Il en va de la survie de nos étudiants donc de l’avenir de La Réunion" ajoute-t-elle.

"J’apprends avec stupéfaction que l’Etat compte retirer l’agrément d’une dizaine de services civiques à l’Association Solidarité Etudiante Réunion. Je ne comprends pas cette décision et je regrette qu’il n’y ait pas eu de dialogue avec les étudiants pour aborder cette question et trouver une solution. Quel que soit le motif de cette annonce, peut-on comme cela pénaliser 4000 étudiants ? Je rappelle qu’être étudiant aujourd’hui est extrêmement difficile dans l’hexagone et encore plus à la Réunion. N’oublions pas que la crise covid19 est un facteur aggravant de cette situation" s'insurge de son côté le député.

as/www.ipreunion.com / [email protected]