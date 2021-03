Publié il y a 51 minutes / Actualisé il y a 45 minutes

La Caf (caisse d'allocations familiales) de La Réunion, en collaboration avec Thierry Malbert, anthropologue - directeur scientifique de l'Observatoire de la parentalité de La Réunion, présente une étude scientifique sur la monoparentalité sur notre département. La recherche permet d'en savoir plus sur l'insertion professionnelle et sociale d'un parent vivant seul avec un ou plusieurs enfants. À la Réunion plus de 68.900 des allocataires de la Caf sont concerné.e.s par cette situation et 126.365 enfants vivent dans un foyer avec un seul parent. (Photo : Caf)

