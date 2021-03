Publié il y a 13 minutes / Actualisé il y a 6 heures

Si Vinci a annoncé fièrement avoir fait sa part du contrat et être prêt à livrer le viaduc de la Nouvelle route du littoral, en l'état, personne ne peut encore rouler dessus. Ni la digue, ni le raccordement ne sont terminés. A vrai dire, les travaux pour le raccordement ne sont même pas entamés. Et on ignore toujours si une entreprise a été missionnée pour prendre en charge les dits-travaux (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Si Vinci a annoncé fièrement avoir fait sa part du contrat et être prêt à livrer le viaduc de la Nouvelle route du littoral, en l'état, personne ne peut encore rouler dessus. Ni la digue, ni le raccordement ne sont terminés. A vrai dire, les travaux pour le raccordement ne sont même pas entamés. Et on ignore toujours si une entreprise a été missionnée pour prendre en charge les dits-travaux (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)