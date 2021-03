Publié il y a 14 minutes / Actualisé il y a 4 minutes

Ce jeudi 18 mars 2021, Nassimah Dindar confirmé sa candidature aux élections Départementales du Canton 2 de Saint-Denis, qui se dérouleront les 13 et 20 juin prochain. Le canton rassemble trois blocs: le centre-ville, La Montagne (8ème, 15ème) ainsi que Petit île-Bas de la rivière. La sénatrice aura à ses côtés Jean-François Hoareau, 1er adjoint à la mairie de Saint-Denis. Nassismah Dindar compte s'appuyer sur son "bilan remarquable" à la tête de la collectivité, lorsqu'elle était présidente du Conseil départementale entre 2004 et 2017. "Dans un contexte général aggravé par la pandémie et ses incertitudes, le Conseil Départemental doit rester le rempart pour les plus fragiles d'entre nous mais aussi renforcer toutes les solidarités, tout particulièrement vers le monde économique qui est le seul à créer des emplois et à donner de l'espoir à toute une génération" souligne-t-elle (Photo mmo/www.ipreunion.com)

