BONJOUR LA REUNION - A la une de ce jeudi 18 mars 2021 :



Régionales : la droite à la recherche de sa tête de liste

A Cyrille Melchior le Département et à Didier Robert la Région. C'est la configuration que certains à droite estiment (ou espèrent) la plus probable à l'approche des départementales et régionales des 13 et 20 juin 2021. Alors que la gauche est plus que jamais divisée pour ces élections, une partie de la droite tente de faire bloc derrière les présidents sortants, malgré les ambitions politiques de certaines personnalités de cette mouvance

Olivier Hoarau confirme sa candidature et lance un nouveau mouvement

Olivier Hoarau est officiellement candidat pour les régionales des 13 juin et 23 juin 2021. Le maire du Port le confirmera lors d'une conférence de presse qu'il tiendra ce vendredi à Saint-Paul. Cette annonce n'est pas une surprise, depuis plusieurs semaines l'élu portois ne fait pas mystère de ces intentions. A noter qu'Oivier Hoarau a également lancé un nouveau mouvement intitulé Ansa (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Mémorial de l'esclavage à Paris : l'appel à candidatures tourne au fiasco

Après des semaines de débat, l'appel à candidatures pour le mémorial de l'esclavage prévu aux Tuileries à Paris est finalement abandonné. Lancé en juin 2020, il devait permettre de sélectionner un artiste pour la conception de ce mémorial sur lequel on devrait lire 200.000 noms d'esclaves affranchis. Une condition qui n'a pas été prise en compte par les artistes pré-sélectionnés pour ce projet, qui risque donc de prendre du retard alors qu'il devait être un engagement fort du mandat Macron.

Saint-Paul : du 5 au 25 avril, la ville s'engage dans "Les jours de la nuit"

La 13ème édition des "Nuits sans lumière", devenu les "Jours de la Nuit" débutera le 5 avril jusqu'au 25 avril, à Saint-Paul. La ville s'engage ainsi, à travers une campagne d'extinction de l'éclairage à lutter contre les nuisances causées par l'éclairage nocturne excessif sur l'environnement, la biodiversité et la santé humaine

La pa Météo France i di, sé zot i di - La Réunion au soleil

Ce jeudi 18 mars 2021, Matante Rosina a mis sa plus belle capeline. Le soleil brillera toute la journée sur la côte et même en montagne et dans les cirques. Il fera chaud : 30 à 32°C sur le littoral, 27°C à Cilaos, 19 à 22°C sur les plus hauts sommets. Le vent est toujours présent sur le Sud et le Nord avec des rafales allant jusqu'à 55 km/h. Dans l'Ouest, il y aura également du vent dans l'après-midi avec des rafales allant jusqu'à 40 km/h. Une houle de 2 mètres déferle sur le rivage Est de La Réunion et le long du sud sauvage.