Publié il y a 25 minutes / Actualisé il y a 14 minutes

Une alerte pour le possible enlèvement d'une fillette de 5 ans a été lancée par les gendarmes de Saint-Benoît ce jeudi après-midi 18 mars 2021. Selon les premiers éléments d'information vers 14h la petite fille aurait été attirée dans une voiture par un automobiliste qui lui a proposé des bonbons dans le quartier de Bras-Fusil (Saint-Benoit). L'homme aurait ensuite démarré avec la fillette à son bord. Se sont les camarades de la petite fille qui ont alerté les parents. Les gendarmes ont été avertis et ont immédiatement entamé des recherches. Vers 16h la petite fille a été déposée au commissariat de Saint-André par un promeneur qui l'a trouvé errant à la Rivière du Mât. Les forces de l'ordre ont ouvert une enquête et n'excluent aucune piste (Photo rb/www.ipreunion.com)

Une alerte pour le possible enlèvement d'une fillette de 5 ans a été lancée par les gendarmes de Saint-Benoît ce jeudi après-midi 18 mars 2021. Selon les premiers éléments d'information vers 14h la petite fille aurait été attirée dans une voiture par un automobiliste qui lui a proposé des bonbons dans le quartier de Bras-Fusil (Saint-Benoit). L'homme aurait ensuite démarré avec la fillette à son bord. Se sont les camarades de la petite fille qui ont alerté les parents. Les gendarmes ont été avertis et ont immédiatement entamé des recherches. Vers 16h la petite fille a été déposée au commissariat de Saint-André par un promeneur qui l'a trouvé errant à la Rivière du Mât. Les forces de l'ordre ont ouvert une enquête et n'excluent aucune piste (Photo rb/www.ipreunion.com)