Publié il y a 9 minutes / Actualisé il y a 8 heures

Ce jeudi 18 mars 2021, Matante Rosina a mis sa plus belle capeline. Le soleil brillera toute la journée sur la côte et même en montagne et dans les cirques. Il fera chaud : 30 à 32°C sur le littoral, 27°C à Cilaos, 19 à 22°C sur les plus hauts sommets. Le vent est toujours présent sur le Sud et le Nord avec des rafales allant jusqu'à 55 km/h. Dans l'Ouest, il y aura également du vent dans l'après-midi avec des rafales allant jusqu'à 40 km/h. Une houle de 2 mètres déferle sur le rivage Est de La Réunion et le long du sud sauvage.

Ce jeudi 18 mars 2021, Matante Rosina a mis sa plus belle capeline. Le soleil brillera toute la journée sur la côte et même en montagne et dans les cirques. Il fera chaud : 30 à 32°C sur le littoral, 27°C à Cilaos, 19 à 22°C sur les plus hauts sommets. Le vent est toujours présent sur le Sud et le Nord avec des rafales allant jusqu'à 55 km/h. Dans l'Ouest, il y aura également du vent dans l'après-midi avec des rafales allant jusqu'à 40 km/h. Une houle de 2 mètres déferle sur le rivage Est de La Réunion et le long du sud sauvage.