Publié il y a 20 minutes / Actualisé il y a 20 minutes

En raison de la mise en application des mesures gouvernementales et préfectorales pour les marchés forains, destinées à la protection sanitaire des forains et des clients contre la Covid-19, la ville de Sainte-Marie modifie le dispositif d'organisation habituel du marché forain du centre-ville pour le samedi 20 et le samedi 27 mars 2021 (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

