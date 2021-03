Olivier Hoarau est officiellement candidat pour les régionales des 13 juin et 23 juin 2021. Le maire du Port le confirmera lors d'une conférence de presse qu'il tiendra ce vendredi à Saint-Paul. Cette annonce n'est pas une surprise, depuis plusieurs semaines l'élu portois ne fait pas mystère de ces intentions. A noter qu'Oivier Hoarau devrait également annoncer le lancement d"un nouveau mouvement intitulé Ansamb (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

On aurait pu croirele maire du Port abattu après sa récente mise en examen pour des faits supposés de corruptio, portant sur l'extension du Cap Sacré Coeur au Port. Il n’en est rien. Il confirem sa candidature en tête de liste pour les régionales.

Cette annonce oficielle de candidature vient après des mois de discussions et de tensions entre le maire portois et une partie de forces de gauche. Le dernier épisode en date avait été l'annonce de la démission d'Olivier Hoarau du PLR, le parti fondé par Huguette Bello. Ce départ s'était fait au lendemain d'un appel au rassemblement de 151 signataires derrière la candidature de Huguette Bello aux élections régionales (parmi lesquels les maires Joé Bédier et Jacques Técher, les députés Karine Lebon et Jean-Hugues Ratenon et le président du TCO Emmanuel Séraphin).

Le maire du Port avait motivé sa décision par un manque d'adéquation avec les stratégies du PLR. "En démissionnant du PLR, Olivier Hoarau ne fait que confirmer sa mise en congé des instances du parti. Nous prenons acte de cette décision seulement guidée par une ambition personnelle" avait commenté Huguette Bello. "Les militants PLR de la commune du Port connaissent l’engagement sans faille du PLR et de sa Présidente Huguette Bello pour leur ville, nous partageons les mêmes valeurs, les mêmes combats. C’est dans cet esprit que le PLR s’était pleinement engagé aux côtés d’Olivier Hoarau dans le cadre des élections municipales de 2014 et 2020" avait-elle ajouté.

Les premières tensions dans ce camp était apparues publiquement début octobre 2020. Dans une interview au Quotidien, Oivier Hoarau avait déclar" prendre du recul vis-à-vis de ce parti et de sa présidente Huguette Bello. L'élu portois invoquait une absence de dialogue, des "erreurs stratégiques" et des "incohérences" l'ayant poussé à se mettre pour l'instant en retrait.

Questionnée par Imaz Press, Huguette Bello avait indiqué que "la porte restait ouverte", et qu'aucune "fracture " n'existait alors entre elle et Olivier Hoarau.

Huguette Bello : "l'heure est trop grave pour que l'on se dispute"

A la même période le maire du Port avait indiqué ne pas exclure sa candidature aux régionales Interrogé par Imaz Press suite à l'annonce de cette annonce, le maire du Port avait à nouveau évoqué des tensions avec les forces de gauche. Il s'était ensuite retiré du groupe de travail mis en place par la gauche (et notamment le PLR) en vue d'établir une stratégie pour les régionales. Le candidat avait indiqué : "j'ai l'impression que l'objectif jusqu'ici c'était : comment trouver des solutions pour s'entendre, plutôt que trouver des solutions pour les Réunionnais. Moi je leur ai dit : moi je ne suis pas en phase avec ça".

Il avait cependant espéré que le parti le suive dans sa course aux régionales : "je ne doute pas que le PLR va me rejoindre sur cette démarche parce qu'il y a encore du dialogue. Nos intérêts se rejoignent sur les sujets majeurs" avait-il alors expliqué à Imaz Press. Cela ne s'est finalement pas produit.

